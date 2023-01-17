



В России отменяются конвенция о правах человека и о борьбе с терроризмом

Путин поручил Госдуме денонсировать ратификацию договоров Совета Европы о правах человека и о борьбе с терроризмом, следует из внесённого Путиным законопроекта.



"Денонсация Конвенций Совета Европы никак не повлияет на права и интересы россиян, они надежно защищены законами Российской Федерации", - заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.



Всего разрывается 21 документ. Среди них: Европейские конвенции об эквивалентности периодов университетского образования, о признании университетских квалификаций, о защите животных, о взаимной помощи по уголовным делам и об уголовной ответственности за коррупцию.