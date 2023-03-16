



В России открылись 42 центра по набору в “Вагнер”: сколько платят наемникам

Основатель частной военной компании “Вагнер” Евгений Пригожин сообщил о том, что на территории России открыли центры по набору бойцов. Они работают на базе спортивных клубов. Первый из таких центров появился в Москве, в клубе “Грушка”, сообщают российские СМИ.



“Чтобы набирать новых бойцов ЧВК “Вагнер”, которые будут защищать нашу Родину, в ряде городов мы открыли центра набора. На базе спортивных клубов желающих смогут сразу проверить, а далее — объяснять, как попасть к нам. Этим центрам мы доверяем. Они — наши сторонники”, — отметил Евгений Пригожин.



К 10 марта 2023 года в России начало действовать 42 центра по набору бойцов частной военной компании. 8 из них располагаются в Москве.



По словам журналистов, найти центры набора в Москве не так просто. Например, Клуб единоборств в Выхино-Жулебино находится в 1,5 километра от указанной точки. Вход в центр набора располагается в обычном доме, напротив детской площадки. Прохожие, которых опросили журналисты, не знают, что здесь есть центр набора. На двери, ведущей в центр, нет опознавательных знаков.



Журналистов в центры не пустили, по указанному номеру также отказались говорить с представителями медиа. Один из журналистов попробовал записаться в центр как обычный доброволец.



“У нас в учебном центре 1,5 месяца проходит подготовка. Отправляетесь туда, сдаете бег, подтягивания и остальное физкультурное образование. Вы приезжаете, заполняете анкету, там на вас смотрят. Когда будете готовы поехать, мы вам билет купим туда”, — сообщил ему сотрудник центра.



Минимальная ставка составила 240 тысяч рублей. По словам сотрудники центра, бойцов не шлют просто так в зону боевых действий. Проходит подготовка, включающая в себя определение специальности человека, выбора тактики и вооружения.

