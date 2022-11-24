



В России официально запретили ЛГБТ-пропаганду

В четверг, 24 ноября, Госдума РФ приняла в третьем чтении приняла закон, запрещающий ЛГБТ-пропаганду.

"Это позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас – свои традиции и ценности", – сказал спикер ГД РФ Вячеслав Володин.

За нарушение закона гражданам грозят штрафы в размере 400 тысяч рублей, до 800 тысяч - для должностных лиц и до 5 млн - для юридических лиц. Такие суммы будут взыскиваться за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и смены пола" среди людей всех возрастов. За это же иностранцев будут депортировать.

Штрафы за распространение среди несовершеннолетних "информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, либо способной вызвать у них желание сменить пол": 200-400 тысяч рублей с должностных лиц, до 4 млн с юрлиц.

За нарушение запрета "пропаганды педофилии" с граждан будут взыскивать до 800 тысяч рублей, с должностных лиц - до 2 млн, с юрлиц - до 10 миллионов.