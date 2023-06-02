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В России офицер и бизнесмен осуждены по делу о продаже военных технологий
02.06.2023 10:28 Ирина Демьянова

В России офицер и бизнесмен осуждены по делу о продаже военных технологий

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о госизмене, в которой обвиняются старший офицер Курского научно-исследовательского института Минобороны программист по специальности Евгений Тарутин и экс-директор ростовского ООО “ДЗ Консалтинг” Александр Деркунский.

Об этом сообщают российские СМИ.

По версии следствия ФСБ, офицер передавал результаты научно-исследовательских работ, проводимых в интересах военного ведомства, предпринимателю, а тот за границей наладил производство и продажу программно-аппаратных комплексов.

Оба признали свою вину и получили наказание ниже низшего предела: Евгений Тарутин — восемь лет колонии строгого режима, Александр Деркунский — девять лет.
 

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