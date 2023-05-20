



В России объявили в розыск прокурора МУС Карима Ахмада Хана

МВД РФ объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана. Об этом пишет “Медиазона”.



По какой статье именно разыскивается Хан, не уточняется. Однако в конце марта Следственный комитет заявил о возбуждении против него уголовного дела по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.



“Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется”,— заявили тогда в СК.



Помимо прокурора уголовные дела возбуди в отношении судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, которые выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Против судей возбуждены дела о заведомо незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.