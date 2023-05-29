



В России объявили в розыск американского сенатора Линдси Грэма

МВД РФ объявило в розыск “по статье УК” американского сенатора Линдси Грэма, сообщает РИА Новости.



Возбудить уголовное дело в отношении Грэма 28 мая поручил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Причиной уголовного преследования сенатора были названы “русофобские высказывания” Грэма.



“На распространенной в сети интернет видеозаписи американский сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с Президентом Украины заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России”, – говорится в пресс-релизе ведомства.



Согласно данным Meduza, в полной версии записи разговора Грэма и Зеленского фразы о смерти россиян и американских инвестициях не следуют одна за другой, как в опубликованном ранее смонтированном коротком видео.