



В России обещают "жесткую реакцию" на "враждебные действия" Латвии

В России отреагировали на решение Латвии понизить уровень дипломатических отношений с РФ.



Латвийские власти во вторник потребовали отъезда российского посла из Риги до 24 февраля. Также страна отзовет своего посла из РФ.



"Очевидно, что это решение в Риге вызревало и раньше. Приведённые же сейчас латвийской стороной аргументы являются несостоятельными и надуманными. Пресловутая "солидарность" Риги с другими странами Балтии прослеживается совсем в другом - в пещерной русофобии латвийского руководства и враждебном отношении ко всему, что связано с Россией. Налицо и желание угодить своим наиболее оголтелым "друзьям" за пределами страны", - говорится в заявлении МИД РФ.



В ведомстве отметили, что такое поведение латвийских властей "никого не удивляет".



"Будем, разумеется, жестко реагировать на любые такие враждебные действия", - подчеркнули в российском МИДе.



