Новости » Политика
В России обещают "жесткую реакцию" на "враждебные действия" Латвии
24.01.2023 20:14 Ольга Белозерова

В России обещают "жесткую реакцию" на "враждебные действия" Латвии

В России отреагировали на решение Латвии понизить уровень дипломатических отношений с РФ. 

Латвийские власти во вторник потребовали отъезда российского посла из Риги до 24 февраля. Также страна отзовет своего посла из РФ.

"Очевидно, что это решение в Риге вызревало и раньше. Приведённые же сейчас латвийской стороной аргументы являются несостоятельными и надуманными. Пресловутая "солидарность" Риги с другими странами Балтии прослеживается совсем в другом - в пещерной русофобии латвийского руководства и враждебном отношении ко всему, что связано с Россией. Налицо и желание угодить своим наиболее оголтелым "друзьям" за пределами страны", - говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что такое поведение латвийских властей "никого не удивляет". 

"Будем, разумеется, жестко реагировать на любые такие враждебные действия", - подчеркнули в российском МИДе.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы