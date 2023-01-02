



В России назвали три места, где может начаться третья мировая война

Украина, Тайвань и Корейский полуостров - три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира, заявил российский сенатор Алексей Пушков.



"Украина, Тайвань и Корейский полуостров - вот три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира. Из-за политики США и других стран НАТО Украина остается наиболее вероятной точкой столкновения такого типа. Сирия, которая также была зоной повышенной угрозы конфликта между Россией и США, более в списке не фигурирует: там США и их союзникам пришлось отступить", - написал он в своём телеграм-канале.



По мнению Пушкова, из-за стычек между Грецией и Турцией или из-за территориального конфликта между Индией и Китаем "в 2023 году третья мировая война не начнется".