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В России назвали "провокацией" сообщения о падении ракет в Польше
15.11.2022 21:57 Ольга Белозерова

В России назвали "провокацией" сообщения о падении ракет в Польше

Министерство обороны РФ отреагировало на сообщения о падении российских ракет на территории Польше.

В оборонном ведомстве назвали эти сообщения "намеренной провокацией в целях эскалации обстановки", сообщают РИА Новости.

"Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", - заявили в МО РФ.

В министерстве подчеркнули, что обломки на месте происшествия "не имеют отношения к российским средствам поражения". 

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