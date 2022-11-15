



В России назвали "провокацией" сообщения о падении ракет в Польше

Министерство обороны РФ отреагировало на сообщения о падении российских ракет на территории Польше.



В оборонном ведомстве назвали эти сообщения "намеренной провокацией в целях эскалации обстановки", сообщают РИА Новости.



"Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", - заявили в МО РФ.



В министерстве подчеркнули, что обломки на месте происшествия "не имеют отношения к российским средствам поражения".