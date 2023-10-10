



В России нашли "виновных" в войне в Израиле

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин "возложил вину" за войну в Израиле, которую навязала террористическая организация ХАМАС, на президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Олафа Шольца.



По данным росСМИ, такое заявление он сделал на пленарном заседании, повторив распространяющийся в последние дни фейк об Украине.



"США вместе с Брюсселем наводнили оружием Украину, а руководство Украины, те, кто у них там управляет всем, взяли и перепродали его в страны Ближнего Востока. Сегодня это оружие уже стреляет и в "Палестине", и в Израиле", - сказал Володин



По его словам, когда речь идет о "виновных", то это - "Байден, Макрон и Шольц". "Вот те, кто виновны в создании напряженности в мире", - добавил Володин.