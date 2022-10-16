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В России начался распад "путинского авторитаризма"
16.10.2022 13:24 Раиса Вовк

В России начался распад "путинского авторитаризма"

Последние события в России свидетельствуют о распаде "путинского авторитаризма". Повлияла на это и мобилизация, объявленная российским диктатором в середине сентября. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк отметил, что "трехдневная" стратегия Кремля по захвату Украины привела к расшатыванию ситуации в РФ. Последние события в России говорят о демонтаже режима российского диктатора Владимира Путина. 

Подоляк объяснил, что речь идет о полной мобилизационной зачистке улиц городов; подготовке бомбоубежищ в Москве; расстреле призывников в Белгороде; генеральских арестах и конфликте в близком окружении.

Напомним, вчера в Белгородской области РФ произошла стрельба в воинской части. Вероятно, огонь открыли мобилизованные таджики.

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