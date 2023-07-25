



В России началось судилище над украинскими военнопленными из батальона "Айдар"

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела в отношении 18 украинских военнопленных из батальона "Айдар".



Отметим, что батальон "Айдар" в России признан "экстремистской организацией", она запрещена в стране-агрессоре.



Ранее адвокат одного из обвиняемых Павел Косован сообщил пропагандистам, что фигурантам дела вменяют несколько статей Уголовного Кодекса так называемой "ДНР". В частности, речь идет о якобы "насильственном захвате власти и изменение конституционного строя "ДНР" и участие в деятельности террористической организации".



При этом во время процесса они будут переквалифицированы на статьи Уголовного Кодекса России.



24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" это штурмовой батальон Сухопутных войск ВСУ, которые был создан в мае 2014 года как добровольческий 24-й батальон теробороны "Айдар", подчиненный Минобороны Украины.



Батальон действовал в Луганской области в составе подразделений АТО, выполняя задачи по защите территориальной целостности Украины. На протяжении 2014-2022 годов батальон находился в подчинении ОК "Восток", а с конца 2022 года - в подчинении Командования сухопутных войск.



В 2022-2023 годах батальон принимает активное участие в боях за Бахмут.



Отметим, что это не первое незаконное слушание в отношении украинских военнопленных в России. Так, в июне в России прошло заседание "суда" над 22 украинскими военнопленными, которые защищали Мариуполь и попали в плен в мае 2022 года. При этом, как сообщает Associated Press, восемь из пленных - женщины, которые работали поварами в полке "Азов".



Россия цинично обвиняет украинских пленных в так называемой "причастности к террористической организации" и "участии в акциях по свержению власти в "ДНР".