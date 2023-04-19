



В России на Невзорова "шьют" новое дело

В России завели административное дело в отношении оппозиционного журналиста и публициста Александра Невзорова.



Его обвиняют в возбуждении "ненависти" по статье 20.3.1 КоАП.



По данным "Фонтанки", дело завела прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга, которая посчитала, что один из роликов Невзорова содержит признаки "возбуждения ненависти против граждан РФ и Беларуси, военнослужащих ВС РФ, представителей органов государственной российской власти, работников сценических искусств, служителей религиозных культов, а также членов казачьих обществ и объединений".



Какой именно материал журналиста попал в поле зрения прокуратуры, не уточняется. Известно, что после начала полномасштабной войны в Украине он покинул РФ и резко критиковал власти страны.



Что примечательно, журналист уже заочно приговорен к 8 годам тюрьмы за "распространение фейков" о российской армии.





