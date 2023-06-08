



В России на центральном канале призвали разрушить Киевскую ГЭС и затопить Киев

После затопления Херсонщины на российском государственном канале открыто призывают разрушить дамбу еще и Киевской ГЭС, чтобы затопить Киев. Также российский спикер возмущен тем, что на освобожденных территориях Украины люди возвращаются в мирную жизнь.



Так, приглашенный в студию российского федерального канала профессор НГУ ВШЭ отставной генерал Евгений Бужинский, предложил "отомстить Украине за разрушенную Каховскую ГЭС”.



"Раз уж дело дошло до разрушения гидроэлектростанций, может стоит присмотреться к началу этого каскада - Киевской ГЭС? Там прекрасное водохранилище, да чуть выше Киева. Четыре там, по-моему, километры кубической воды. Я бы подумал над этим", – заявил профессор.



На вопрос ведущего программы Евгения Попова, чего Россия этим добьется, Бужинский заявил, что нужно ответить украинцам за разрушение Каховской ГЭС, вину за которое российская пропаганда возложила на Украину.



Кроме того, Бужинский возмущен тем, что в Харьковской области, откуда осенью выгнали российских оккупантов, люди живут мирной жизнью, пока в приграничных районах России идет война. Поэтому отставной генерал призывает снова "зайти в Харьковскую область".



"Поставили артиллерию и занимаются разрушением наших пограничных городов. Без всяких военных объектов, просто разрушают гражданскую инфраструктуру. Ну что мы, почему мы должны быть так сказать святее Папы Римского?" – так аргументировал отставной генерал свой призыв уничтожать украинцев.