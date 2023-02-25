



В России на антивоенных акциях за день задержали больше 50 человек

В 14 городах России на акциях протеста, приуроченных к годовщине войны в Украине, задержали не менее 54 человек. Такие данные опубликовал правозащитный проект “ОВД-Инфо”.



Больше всего задержанных в Петербурге – 18 человек. Там в отдел полиции увозили людей, пришедших возложить цветы к памятнику Тараса Шевченко. В итоге их отпустили с протоколами о нарушении коронавирусных ограничений.



Еще 11 человек задержали в Екатеринбурге, семь – в Москве, по четыре – в Нижнем Новгороде и Барнауле, сообщает “ОВД-Инфо”.



24 февраля – в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину – во многих городах России появились стихийные мемориалы и прошли антивоенные пикеты. Акции против войны и в поддержку Украины также состоялись по всему миру.



За последний год российские власти приняли ряд репрессивных законов, сделав невозможным мирный протест против войны. Тех, кто выступает против военных действий России в Украине, преследуют в том числе по статье о “дискредитации” армии. За год в суды по всей стране поступило около шести тысяч таких протоколов.