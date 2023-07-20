



В России ищут "подходящих" украинских пленных для тайной отправки в Венгрию

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил информацию о том, что Венгрия планирует тайно забрать очередную группу украинских военнопленных при посредничестве РПЦ. Сейчас до сих пор продолжается поиск подходящих людей, ведь среди критериев – это этническое венгерское происхождение.



"Предварительная информация подтверждается. Есть информация о таких намерениях по проведению очередной ИПСО со стороны государства-агрессора и попытки привлечь Венгрию в этом процессе", - рассказал Юсов, передает УНН.



Он также сообщил, по каким критериям россияне ищут украинских военнопленных для передачи в Венгрию.



«Пока не известно (сколько пленных планируют передать – ред.), потому что они ищут еще подходящих людей. Критерии – это этническое происхождение, то есть это граждане Украины - украинцы венгерского происхождения, должны быть и обязательный критерий владения венгерским языком», - сказал Юсов.



Напомним, 13 июля сообщалось, что Венгрия планирует забрать очередную группу украинских военнопленных при посредничестве РПЦ без участия и согласования украинской стороны.



Украинская разведка заявляла, что проверяет и уточняет информацию о том, что Венгрия планирует тайно забрать очередную группу украинских военнопленных при посредничестве РПЦ.



В начале июня стало известно, что РФ передала Венгрии военнопленных якобы с Закарпатья. При этом правительство Венгрии заявляло, что не знало о якобы освобождении украинских военнопленных из РФ.



РПЦ опубликовала заявление, в котором говорится о том, что “в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы из 11 украинских военнопленных закарпатского происхождения, участвовавших в боевых действиях".