



В России хотят заблокировать WhatsApp, после того, как там появились каналы

Российские депутаты и сенаторы призвали пересмотреть официальную позицию РФ по поводу работы WhatsApp, принадлежащего компании Meta, после того, как мессенджер объявил о запуске каналов.



Первым об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.



“Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена”, – написал Горелкин вечером 13 сентября.



Похожее мнение высказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его мнению, появление каналов приведет к тому, что WhatsApp превратится в средство информационной войны и “источник возникновения фейков” о российском вторжении в Украину.



“Исключение для данного мессенджера, которое было раньше сделано, должно быть пересмотрено, а сам он в случае возникновения потенциальных, но явных угроз, заблокирован, если его невозможно будет взять под контроль”, – заявил Бондарев.



Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн также считает, что если WhatsApp запустит русскоязычные информационные каналы, то “будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки”.



В Роскомнадзоре заявили, что WhatsApp могут заблокировать, "если он будет распространять запрещенную информацию".



WhatsApp объявил 13 сентября, что запускает функцию каналов более чем в 150 странах. Свои каналы уже создают “тысячи организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений”. В ближайшие месяцы возможность создать канал появится у всех пользователей. Как отметил глава Общества защиты интернета Михаил Климарев, каналы недоступны для тех, чей мобильный номер, к которому привязан WhatsApp, начинается на +7.



WhatsApp принадлежит компании Meta, которую объявили в России “экстремистской организацией” в марте 2022 года, вскоре после полномасшитабного вторжения войск РФ в Украину. В России заблокировали соцсети компании Facebook и Instagram. При этом мессенджер WhatsApp ограничения не затронули.