В России хотят создать институт репатриации
МВД России предложило ввести институт репатриации и закрепить в законодательстве понятие “репатриант”. Проект соответствующего указа президента РФ, подготовленный МВД, размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Институт репатриации, следует из документа, планируется создать в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Репатриантами предлагается считать желающих переселиться в РФ, относящихся к следующим категориям:
- постоянно проживающих за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года (начало полномасштабного вторжения войск РФ в Украину);
- бывших граждан РФ;
- лиц, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и состоявших в прошлом в гражданстве бывшего СССР;
- лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.
От подтверждения владения русским языком также освободят соотечественников, “постоянно проживающих на территориях иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц и перечень которых определен правительством РФ”. В пояснительной записке говорится, что “распространение требования о подтверждении владения русским языком на данную категорию лиц вызовет у них недоверие к Российской Федерации, а также повлечет дополнительную нагрузку на сотрудников росзагранучреждений, численность которых в настоящее время значительно сокращена”.
К “недружественным” странам власти РФ относят государства, которые ввели санкции в отношении России, в том числе США и все страны Евросоюза.