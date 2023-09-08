



В России хотят присоединить Армению, признав ее "сепаратистским образованием"

Депутат Госдумы Евгений Федоров в интервью Haqqin.az выразил мнение, что Армения должна присоединиться к России из-за сближения республики с США и НАТО.



“Сценарий Украины в Армении, скорее всего, невозможен, поскольку у России нет общих границ с Арменией. Российское правительство очень настороженно относится к сближению Армении с НАТО, поскольку у России очень большая армянская диаспора, которую они могут задействовать. Эксперты заявляли, что ожидали этого. Отношения с государствами следует строить на основе стратегических интересов и международного права. Соответственно это надо учитывать и использовать”, – сказал Федоров.



По его мнению, учитывая контакты Еревана с НАТО, нужно в судебном порядке признать Армению “незаконной территорией”, поскольку “в этом уже есть необходимость”.



"Она будет объявлена ​​сепаратистским образованием, и Россия получит геополитический контроль над Арменией. А в таком случае желание армянской стороны о пребывании в Гюмри российской базы не будет учитываться”, – заявил депутат.