



В России хотят повысить призывной возраст до 30 лет

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий повышение призывного возраста на срочную службу в российской армии.



Поправки в закон “О воинской обязанности” предусматривают, что возраст призыва в три этапа увеличат с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва сразу же “а не поэтапно повысят с 27 до 30 лет. Документ предусматривает переходный период: в 2024 году призыву на военную службу будут подлежать граждане в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, с 2026 года — от 21 до 30 лет. При этом граждане, желающие служить в армии, смогут пойти на срочную службу с 18 лет, несмотря на повышение призывного возраста.



Также депутаты предложили изменить закон “Об альтернативной гражданской службе”. Их поправки предусматривают, что альтернативную службу смогут выбрать граждане от 18 до 30 лет. При этом о повышении нижней возрастной границы в текущей версии законопроекта речи не идет.



Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2024 года. В документе оговаривается, что граждане, получившие отсрочки от призыва до вступления документа в силу, могут пользоваться отсрочками “до истечения срока их действия или до исчезновения их оснований”.



Министр обороны Сергей Шойгу объявил о реформе армии, которая подразумевает повышение призывного возраста, в декабре 2022 года. Армейская реформа также предусматривает увеличение численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона человек.