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В России хотят отменить соглашения об избежании двойного налогообложения
15.03.2023 12:50 Наталья Богинская

В России хотят отменить соглашения об избежании двойного налогообложения

Министерства финансов и иностранных дел предложили президенту России Владимиру Путину выпустить указ, который бы приостанавливал действие соглашений об избежании двойного налогообложения с “недружественными странами”. Сообщение об этом появилось на сайте Минфина России.

В пресс-релизе говорится, что западные страны вводят в отношении России односторонние санкции. В том числе в феврале Евросоюз внес РФ в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере – в "черный список ЕС", отмечают ведомства.

"Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер", – считают в Минфине.

Так, министерства предлагают приостановить соглашения об избежании двойного налогообложения "до восстановления нарушенных прав России".

Соглашения об избежании двойного налогообложения позволяют налогоплательщикам не платить налоги за один и тот же доход сразу нескольким государствам при работе за границей или в разных странах. По данным на 2023 год, в России действуют такие соглашения с 78 странами.

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