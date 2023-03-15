



В России хотят отменить соглашения об избежании двойного налогообложения

Министерства финансов и иностранных дел предложили президенту России Владимиру Путину выпустить указ, который бы приостанавливал действие соглашений об избежании двойного налогообложения с “недружественными странами”. Сообщение об этом появилось на сайте Минфина России.



В пресс-релизе говорится, что западные страны вводят в отношении России односторонние санкции. В том числе в феврале Евросоюз внес РФ в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере – в "черный список ЕС", отмечают ведомства.



"Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер", – считают в Минфине.



Так, министерства предлагают приостановить соглашения об избежании двойного налогообложения "до восстановления нарушенных прав России".



Соглашения об избежании двойного налогообложения позволяют налогоплательщикам не платить налоги за один и тот же доход сразу нескольким государствам при работе за границей или в разных странах. По данным на 2023 год, в России действуют такие соглашения с 78 странами.