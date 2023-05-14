



В России хотят национализировать ключевые секторы экономики

Глава федерального агентства по борьбе с преступностью РФ Александр Бастрыкин предложил вернуть ключевые сектора экономики в государственную собственность, чтобы поддержать войну в Украине. Об этом пишет Reuters.



По словам Бастрыкина, национализация основных секторов экономики, прежде всего, направлена ​​на усиление экономической безопасности в условиях войны.

Издание отмечает, что заявления о национализации непривычны для Бастрыкина, который подчиняется непосредственно Путину.



Российская экономика и государственная казна в значительной степени зависят от добычи нефти, газа и металлов. “Газпром”, самый крупный производитель природного газа в России, уже контролируется государством. Однако крупнейшая нефтяная компания "Роснефть" формально не находится под государственным контролем, но ее возглавляет Игорь Сечин, давний союзник Путина.

