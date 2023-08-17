



В России хотят дать полиции быстрый доступ к перепискам граждан без санкции суда

МВД России предложило дать полиции право получать данные граждан из дата-центров, устройств и облачных хранилищ “быстро, удаленно и без предписания суда”. Поправки опубликованы на портале правовой информации.



В пояснительной записке силовики жалуются на то, что граждане все чаще пользуются VPN. Новые поправки не помогут силовикам обойти закон “«О связи” и судебную санкцию, но могут дать им доступ к значимым метаданным, отмечают эксперты “Сетевых свобод”.



IT-специалист Михаил Климарев отмечает, что постоянный доступ к данным есть у ФСБ, и новый законопроект лишает спецслужбы такой монополии.



Депутат Александр Хинштейн и сенатор Андрей Клишас уже раскритиковали поправки за то, что они нарушают гарантированное Конституцией право на тайну переписки.