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В России хотят дать полиции быстрый доступ к перепискам граждан без санкции суда
17.08.2023 10:20 Евгения Маркова

В России хотят дать полиции быстрый доступ к перепискам граждан без санкции суда

МВД России предложило дать полиции право получать данные граждан из дата-центров, устройств и облачных хранилищ “быстро, удаленно и без предписания суда”. Поправки опубликованы на портале правовой информации.

В пояснительной записке силовики жалуются на то, что граждане все чаще пользуются VPN. Новые поправки не помогут силовикам обойти закон “«О связи” и судебную санкцию, но могут дать им доступ к значимым метаданным, отмечают эксперты “Сетевых свобод”.

IT-специалист Михаил Климарев отмечает, что постоянный доступ к данным есть у ФСБ, и новый законопроект лишает спецслужбы такой монополии.

Депутат Александр Хинштейн и сенатор Андрей Клишас уже раскритиковали поправки за то, что они нарушают гарантированное Конституцией право на тайну переписки.

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