



В России хотят, чтобы пенсионеры дежурили на крышах для обнаружения БПЛА

В России предложили устроить на крышах домов дежурства гражданских и отставных военных, чтобы они выявляли беспилотники. С такой инициативой выступил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.



"Главы администраций должны местное население организовать: дежурство по ПВО, дежурство на постах визуального наблюдения, дежурство на крышах домов. Это должны сделать гражданские. Как раз и нужно использовать ветеранов Вооруженных сил, пенсионеров-ПВОшников, которые могут рассказать, научить, показать и отвечать за эту работу в масштабах города, области", – сказал эксперт.



По его словам, для борьбы с беспилотниками российскому руководству следует прибегнуть к опыту, полученному в Великой Отечественной войне, – использовать народные дружины, аэростаты, а также ставить современные звукоулавливатели, которые в 1914–1945 годах заменяли “слухачи”.