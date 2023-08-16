



В России говорят, что США готовят новую пандемию

В РФ считают, что созданное в июле 2023 г. в США Управление по подготовке к пандемиям и политике реагирования готовит новую пандемию путем осуществления мутаций вирусов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБО) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, пишет издание Korrespondent.net.



"Следующим шагом Соединенных Штатов, направленным на реализацию своих стратегических планов по установлению глобального контроля за биологической ситуацией, стало создание Управления по подготовке к пандемиям и политике реагирования", - цитирует генерал-лейтенанта агентство ТАСС.



По его словам, таким образом США начали подготовку к новой пандемии путем поиска мутаций вирусов.



"Не исключаем применение Соединенными Штатами так называемых оборонных технологий в наступательных целях, а также для глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера", – отметил Кириллов.