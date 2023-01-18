



В России готовятся к новой волне мобилизации

В России готовятся к новой волне мобилизации – под прицелом военкоматов жители Москвы, вводится запрет собираться группами более 20 человек



Предполагается, что новая волна мобилизации в России будет характеризоваться повышенным вниманием к населению "центральных регионов":



▪️ на предприятия столицы РФ прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения агитационных мероприятий среди работников;

▪️ мероприятия сопровождают моральным давлением, запугиванием людей;

▪️ наибольший интерес военкомов вызывают мужчины 40-55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные военные специальности...

