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В России готовятся к новой волне мобилизации
18.01.2023 16:16 Юлия Фрилис

В России готовятся к новой волне мобилизации

В России готовятся к новой волне мобилизации – под прицелом военкоматов жители Москвы, вводится запрет собираться группами более 20 человек

Предполагается, что новая волна мобилизации в России будет характеризоваться повышенным вниманием к населению "центральных регионов":

▪️ на предприятия столицы РФ прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения агитационных мероприятий среди работников;
▪️ мероприятия сопровождают моральным давлением, запугиванием людей;
▪️ наибольший интерес военкомов вызывают мужчины 40-55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные военные специальности...
 

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