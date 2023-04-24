



В России готовят отмену возможности смены пола в паспорте

Одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве может быть отмена возможности смены пола в паспорте и иных документах. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, говоря о начале работы по оценке действующего законодательства на соответствие основам государственной политики по укреплению традиционных ценностей и конституционным приоритетам защиты семьи, материнства и детства.



"Сейчас прежде всего речь идет о том, чтобы законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах. Допустимость изменения пола была закреплена в российском законодательстве еще в 1997 году. В то время различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, задавали тон в формировании тех или иных норм", - отметил министр.



Он напомнил, что в настоящее время одним из оснований для внесения исправлений или изменений в паспорт и иные документы является справка об изменении пола, выданная медицинской организацией. "При этом обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом справки об изменении пола не предусматривается", - отметил Чуйченко. По его словам, согласно статистике ЗАГСов, "с 2018 (когда начали действовать механизмы, позволяющие изменять пол в паспорте) по 2022 год было зарегистрировано более 2 700 случаев смены пола (по документам), из них после смены пола было зарегистрировано порядка 190 браков".



"Таким образом, мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Так же возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? И так далее. Мы имеем не просто юридические коллизии, связанные с вопросом изменения пола, но и прежде всего несоответствие текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам", - подчеркнул министр, отметив, что Минюст России в ближайшее время начнет работу по внесению изменений в закон об актах гражданского состояния. Также потребуется внесение изменений в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и в несколько нормативных актов.



"Это позволит исключить в нашей стране возможность сменить пол человека путем простого изменения документов", - сказал министр.

