



В России допускают восстановление Украины за счет замороженных активов

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил возможность восстановления украинской инфраструктуры за счет замороженных активов РФ.



Об этом он рассказал в интервью RT.



"Впоследствии часть замороженных активов может быть потрачена на восстановление украинской инфраструктуры, но только уже нами, когда Украина адаптируется и вольётся в нашу семью, став частью нашей общей экономики", - заявил Аксаков.