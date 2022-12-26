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В России допускают восстановление Украины за счет замороженных активов
26.12.2022 11:17 Ольга Белозерова

В России допускают восстановление Украины за счет замороженных активов

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил возможность восстановления украинской инфраструктуры за счет замороженных активов РФ.

Об этом он рассказал в интервью RT.

"Впоследствии часть замороженных активов может быть потрачена на восстановление украинской инфраструктуры, но только уже нами, когда Украина адаптируется и вольётся в нашу семью, став частью нашей общей экономики", - заявил Аксаков.

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