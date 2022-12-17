



В России добрались до Клавы Коки

Главу Следственного комитета РФ генерала Бастрыкина просят проверить песни Клавы Коки. Общественники считают, что они разрушают духовно-нравственные ценности россиян.



К главе СК обратились участники движения "Зов народа". В документах, которые оказались в нашем распоряжении, сказано, что Клава пропагандирует алкоголь, насилие, мат, разврат и безответственность, из-за чего у детей и подростков "разрушается психическое и физическое здоровье и происходит морально-нравственная и интеллектуальная деградация". Гнев и претензии вызвали треки "Краш", "Мне пох" и "Пьяную домой".



В сентябре подобную претензию на Клаву приняла прокуратура. Тогда жительницу Владивостока возмутило выступление артистки на Дне знаний (https://t.me/shot_shot/43667), потому что Кока была одета вульгарно и пела матом, а напротив сцены был храм.

