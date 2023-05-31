



В России депортированным украинским детям меняют имена и даты рождения

В России меняют имена и даты рождения незаконно депортированным украинским детям. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



"В России, где по всем регионах их прячут, меняют идентичность, меняют имена, фамилии, даты рождения, делают все, чтобы ассимилировать, а фактически осуществляют акт геноцида относительно наших детей, насильственно русифицируют, дают так называемые паспорта, делают все, чтобы дети забыли о своей родной земле, забыли язык, забыли культуру и приняли, как они говорят, новую реальность", - сказала он.



Верещук подчеркнула, что Украина нуждается в массовой международной поддержке в вопросе возврата украинских детей.



"Нам нужно давление на Россию. Мы должны найти механизм немедленно. Так как каждый день, пока дети остаются там, – это минус к их будущему, это потеря их идентичности", - подчеркнула вице-премьер.



Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина имеет подтверждение, что через территорию Беларуси при участии властей этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей.