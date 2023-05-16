



В России чиновникам за увольнение во время войны грозит уголовное дело

Высокопоставленным российским чиновникам под угрозой уголовного преследования запретили увольняться во время войны. Об этом пишут “Важные истории” со ссылкой на источники.



В Кремле желание уйти с поста расценивают как предательство, поэтому перед госслужащими поставили задачу “демонстрации единства”, отмечает издание. При этом один из собеседников издания утверждает, что желающих уйти после начала войны “много, но если все уйдут, будет потеряно управление”. Из запрета на увольнение могут быть исключения – например, по состоянию здоровья или в связи с коррупцией.



Два близких к администрации президента источника говорят, что для большинства чиновников и в особенности для губернаторов уход с госслужбы был затруднен и до войны. Например, еще в 2021 году РБК сообщал, что в отставку просился оренбургский губернатор Денис Паслер, но в итоге он до сих пор сохраняет свой пост.



“Все решается индивидуально. Но общий тренд действительно такой – оставаться на своих местах”, – сказал один из источников.



После вторжения РФ в Украину высокопоставленным чиновникам ограничили выезд за границу. В марте 2023 года сообщалось, что часть сотрудников российских госкомпаний и чиновников попросили “сдать на хранение” загранпаспорта.