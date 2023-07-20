



В России будут штрафовать за отказы содействовать военкоматам

Комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству одобряет штрафы за отказы содействовать военкоматам.



По данным российских СМИ, он порекомендовал парламенту поддержать соответствующую поправку.



В тексте сказано, что необходимо ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за "неоказание помощи" военкоматам во время мобилизации. Наказывать предлагают должностных лиц из-за уклонистов.



Предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей о неисполнении обязанностей по оповещению и обеспечению явки призывников. Если такое содействие не будет оказано, должностные лица будут оштрафованы на 60-80 тысяч рублей, а юридические — на 400-500 тысяч.



Также комитет ГД РФ поддерживает увеличение штрафов за непредставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих постановке на воинский учет. Должностных лиц предлагают штрафовать на 40-50 тысяч рублей, юрлиц — на 350-400 тысяч.

