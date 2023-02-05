



В России будут производить 6 тысяч иранских дронов в год

В начале января в Россию вылетела иранская делегация высокого уровня, чтобы посетить запланированное место для завода и обсудить детали, необходимые для запуска проекта. Союзники стремятся создать более быстрый беспилотник, который сможет создать новые проблемы для ПВО Украины.

Иранскую делегацию возглавлял бригадный генерал Абдалла Мехраби, глава Исследовательской организации аэрокосмических сил и Корпуса стражей исламской революции.



До сих пор Иран поставлял России в основном так называемые беспилотники-самоубийцы, известные как Shahed-136, которые содержат небольшое количество взрывчатки, детонирующей при столкновении БПЛА с целью. По данным ВВС страны, Украина сбила более 540 беспилотников с тех пор, как они начали появляться в небе страны прошлой осенью.



Теперь, по словам официальных лиц, Иран работает с Россией над разработкой модели, которая будет оснащена новым двигателем, позволяющим летать быстрее и дальше. Новый завод будет производить усовершенствованный беспилотник. Завод по производству дронов является частью сделки между Россией и Москвой на 1 миллиард долларов. По словам официальных лиц, Москва предоставила Ирану оружие, захваченное на поле боя в Украине, которое они пытаются реконструировать.



По очевидному совпадению, 6 января, на следующий день после того, как иранские официальные лица вылетели в Россию, чтобы обсудить завод по производству беспилотников, США ввели экономические санкции в отношении Дамавандяна, руководителя иранской авиации, обвиненного Америкой в ​​надзоре за поставками Ираном беспилотников в Россию и обучение российских сил обращению с оружием. США ввели экономические санкции против Мерхаби в 2021 году, когда Америка обвинила иранского военного командующего в создании и покупке двигателей беспилотных летательных аппаратов для парка беспилотных транспортных средств страны.