



В России банки будут "отлавливать" должников и передавать их армии

Власти России изобрели "схему" вручения повесток должникам банков. Речь идет о том, что если должник не оплатит кредит, его отправят на фронт.



"Схема" детально расписана в документе Центрального банка РФ, в котором говорится, что должникам банков будут вручать повестки на фронт. Реализация "проекта" должна быть выполнена до 31 января 2023 года.



Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина разослала письмо банкам с требованием в январе 2023 г. приглашать должников и вручать повестки для мобилизации, предлагать подписать контракт на прохождение службы в ВС РФ. В случае отказа – вызвать полицию и зафиксировать на видео.



Кроме того, в документе говорится, что взыскание штрафных санкций с мобилизованных отменено и задолженность по кредиту не будет сниматься принудительным путем.