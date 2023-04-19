



В России арестован активист, который первым сообщил о задержании журналиста WSJ

Суд в российском Екатеринбурге 19 апреля отправил на два месяца в СИЗО пиарщика Ярослава Ширшикова по уголовному делу об оправдании терроризма из-за его поста о гибели блоггера Владлена Татарского, сообщили российские СМИ.



Ширшиков в конце марта первым сообщил о задержании в Екатеринбурге корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича , которого впоследствии обвинили в шпионаже и отправили в СИЗО.



Сам Ширшиков был задержан накануне. По словам адвоката Федора Акчермышева, дело против него возбудили из-за поста в телеграмм-канале, опубликованном вскоре после гибели провоенного блогера Татарского в результате взрыва в Санкт-Петербурге. При этом в посте было сказано, что его автор “против [того], чтобы в городах что-то взрывалось и гибли люди”, однако в отношении самого Татарского в нем содержалось пожелание “земля стекловатой”.



Ранее провоенные активисты писали жалобы на посты Ширшикова о гибели Татарского и Дарьи Дугиной, убитой также в результате взрыва в прошлом году.



Как сообщают СМИ, в зал суда по избранию пиарщика меры пресечения не пустили никого, кроме адвоката и прокурора. Адвокат Акчермышев сказал, что защита предлагала суду избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, но суд к нему не прислушался. По словам адвоката, после задержания Ширшикова не избивали и не унижали.



