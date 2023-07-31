



В России арестовали активы Рината Ахметова за финансирование ВСУ

Следственный комитет обратился в Басманный районный суд Москвы с ходатайством об аресте активов российской "дочки" "Метинвеста".



"Метинвест Евразия" принадлежат краснодарский пансионат "Горняк" и белгородское ООО "Белгородметаллоснаб", после начала боевых действий в Украине финансовые показатели компании резко упали. Так, по итогам 2022 года ее прибыль снизилась на 74%, убыток составил 1,9 млрд руб.



Оказывается, "дело" расследовалось еще с сентября 2020 года Главным следственным управлением Следственного комитета.



"По версии следствия, с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited (в него входит в том числе горно-металлургическая группа "Метинвест"), зарегистрированной на Британских Виргинских островах, финансировали украинскую армию, а также батальон "Азов", в том числе за счет средств, поступавших из России", - говорится в сообщении.



Напомним, в июне 2022 года Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации. Бизнесмен заявлял о нарушенных правах - из-за уничтоженного бизнеса и украденного Россией имущества. Впрочем, в деле есть и проблемный момент. Как известно, Госдума РФ одобрила законопроект о невыполнении решений ЕСПЧ, принятых после 16 марта 2022 года.