



В России 18-летним разрешили сразу после школы идти на контрактную службу

В России поправки к закону “О воинской обязанности и военной службе” теперь позволяют 18-летним сразу после окончания школы идти на контрактную службу. Раньше для этого нужно было окончить техникум или ВУЗ, пишет российская служба BBC.



После того как поправку одобрит Совет федерации и подпишет президент, выпускников школ, как и любых заключивших контракт солдат, матросов, сержантов и старшин можно будет отправлять на фронт уже через четыре месяца после начала службы. Возможность расторжения договора до конца войны не предусмотрена.



Одиннадцатого апреля соответствующую поправку было принято почти единогласно.



Накануне Госдума России приняла закон об электронных повестках. Теперь россиянам их будут отправлять через онлайн-систему Госуслуги, а получившим повестки закроют выезд из страны. Такая электронная повестка будет считаться автоматически полученной даже если россиянин не видел ее и не заходил в электронный кабинет. Если же россиянин не явится в военкомат, то на него начнут накладывать ограничения – запретят управлять автомобилем, продавать имущество, брать кредиты и т.д. Госдума также одобрила поправку о возможности отнесения россиян к военному запасу даже без их личной явки.



Такие решения могут сигнализировать о подготовке России ко второй волне мобилизации. В частности, электронные повестки могут прислать сразу всем россиянам — и это будет фактически закрывать границы для мужчин.