



В Риге решили демонтировать памятник Пушкину

Правящая коалиция Рижской думы приняла решение снести памятник российскому поэту Александру Пушкину в Риге, чтобы не допустить собрания возле него жителей на 9 мая.



Об этом сообщается в Facebook вицемера Риги Линды Озолы.



"Дни Пушкина в парке Кронвальда сочтены. По инициативе Kods Rīgai (партия "Код Риги, - ред.) коалиция Рижской думы договорилась, что эта незаконно установленная достопримечательность должна исчезнуть из городской среды Риги, и это должно произойти оперативно", - написала Озола.



Сообщается, что блок депутатов "Код Риги" выступил за снос памятника до 4 мая, чтобы "исключить любую возможность использования его для празднования 9 мая и "остановить раскол общества и дальнейшее обострение этого вопроса".



По словам депутатов, посольство России использует памятник Пушкину как инструмент мягкой силы и пропаганды, поскольку поэт в своих произведениях прославлял и поддерживал российские власти.



Отмечается, что памятник установлен незаконно и специальных разрешений для его сноса не требуется.

