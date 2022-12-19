



В РФ злорадствуют: Израиль расследует выдачу паспортов Пугачевой и Собчак



Канал РенТВ опубликовал материал под названием “Вагончик тронулся: в Израиле расследуют выдачу паспортов Пугачевой и Собчак”. Матиериал основан на сообщении газеты Маарив.



Канал сообщает: "Местная полиция уже задержала пятерых участников незаконной схемы и пообещала новые аресты.

Полиция Израиля задержала нескольких сотрудников местной миграционной службы после громкого скандала с выдачей паспортов гражданам РФ — певице Алле Пугачевой и журналистке Ксении Собчак. Об этом сообщает израильская газета «Маарив».

По сведениям издания, арестованы пятеро граждан страны, в том числе трое сотрудников Управления по народонаселению и иммиграции, которых подозревают в выдаче постоянных израильских паспортов российским подданным с целью обеспечения им свободного передвижения по всему миру".



В материале газеты Маарив не упоминаются имена Пугачевой или Собчак - и никаких других граждан РФ, получивших паспорта.