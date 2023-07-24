



В РФ заявили об увеличении поставок снарядов для армии

Вице-премьер-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о многократном увеличении поставок боеприпасов для нужд российской армии. Об этом 24 июля сообщило российское агентство "Интерфакс".



"Если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ в прошлом году", - отметил Мантуров на совете ОПК в Приволжском федеральном округе.



По его словам, с начала 2023 года объем производства многих видов вооружения, военной и специальной техники превысил показатели за весь 2022 год.



"Практически все предприятия, за редкими исключениями, выдерживают беспрецедентные по срокам и объемам планы-графики. Отдельные срывы достаточно быстро догоняются или компенсируются аналогичными изделиями", - утверждает вице-премьер.



