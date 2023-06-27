



В РФ запретят видеорегистраторы

В интервью Тульской службе новостей автоюрист Екатерина Кузьмина рассказала, что в списке МВД появился пункт, согласно которому запрещено устанавливать дополнительные предметы и наносить покрытия, которые ограничивают обзор с водительского места. Фактически он существовал и раньше, однако сейчас его доработали.



Она отмечает, что формально под такое ограничение попадают навигаторы, транспондеры, регистраторы и крепления для телефонов, если они установлены в местах, обеспечивающих водителю обзором.



По мнению автоюриста, установка на лобовое стекло любого из этих предметов может являться причиной для штрафа на сумму 500 рублей, согласно п. 12.5 КоАП.



При этом на лобовом стекле можно крепить зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, радиоантенны, нагревательные элементы, а также устройства размораживания и осушения ветрового стекла.