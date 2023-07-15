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В РФ высказались о нанесении превентивного ядерного удара
15.07.2023 13:46 Алина Груднева

В РФ высказались о нанесении превентивного ядерного удара

Члены Совета по внешней и оборонной политике России выступили категорически против возможного нанесения превентивного ядерного удара.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление СВОП.

"Мы, члены Совета по внешней и оборонной политике, считаем такие предложения абсолютно неприемлемыми и безоговорочно осуждаем их", - сказано в заявлении.

Таким образом они прокомментировали предложение почетного председателя президиума совета Сергея Караганова относительно того, чтобы рассмотреть сценарий такого удара по целям в странах Запада.

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