



В РФ высказались о нанесении превентивного ядерного удара

Члены Совета по внешней и оборонной политике России выступили категорически против возможного нанесения превентивного ядерного удара.



Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление СВОП.



"Мы, члены Совета по внешней и оборонной политике, считаем такие предложения абсолютно неприемлемыми и безоговорочно осуждаем их", - сказано в заявлении.



Таким образом они прокомментировали предложение почетного председателя президиума совета Сергея Караганова относительно того, чтобы рассмотреть сценарий такого удара по целям в странах Запада.