



В РФ выделили 2 млн рублей на патриотическое воспитание детей с синдромом Дауна

Фонд президентских грантов согласился выделить 1,9 млн рублей на проект “Мы помним и ждем Победу”, заявленный региональной общественной организацией содействия защите прав и законных интересов граждан с синдромом Дауна и членов их семей “Время перемен”. Об этом пишет "Можем объяснить"



С детьми будут проводить уроки по хореографии и вокалу, на которых они будут разучивать номера музыкального мини-спектакля "Домой, с Победой". Его планируют представить к следующему Дню Победы в одном из территориальных ЦСО города Москвы.



Грант, полученный на проект – не единственный случай, когда среди детей с особенностями развития пытаются привить "Z-ценности", предполагающие поддержку полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Так, Павел Зайфиди, создатель Романовского реабилитационного центра и сопредседатель штаба ОНФ Костромской области, привлекал детей с интеллектуальными особенностями к патриотическим флешмобам, а также получал грант на создание клуба "Zалог здоровья".