



В РФ требуют посадить Навального на 20 лет

Прокурор запросил для российского оппозиционера Алексея Навального 20 лет тюрьмы в рамках дела об "экстремизме".



Информацию об этом подтвердил глава ФБК Иван Жданов.



По его словам, приговор планируют огласить 4 августа. Прокурор предложил упрятать оппозиционера в колонию особого режима.



Речь идет о новом деле в отношении Навального, которое заведено сразу по семи статьям УК РФ.



Кроме того, прокурор запросил 10 лет колонии общего режима бывшему техническому директору YouTube-канала "Навальный LIVE" Даниэлю Холодному.