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В РФ требуют посадить Навального на 20 лет
20.07.2023 17:37 Алина Груднева

В РФ требуют посадить Навального на 20 лет

Прокурор запросил для российского оппозиционера Алексея Навального 20 лет тюрьмы в рамках дела об "экстремизме".

Информацию об этом подтвердил глава ФБК Иван Жданов.

По его словам, приговор планируют огласить 4 августа. Прокурор предложил упрятать оппозиционера в колонию особого режима.

Речь идет о новом деле в отношении Навального, которое заведено сразу по семи статьям УК РФ.

Кроме того, прокурор запросил 10 лет колонии общего режима бывшему техническому директору YouTube-канала "Навальный LIVE" Даниэлю Холодному.

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