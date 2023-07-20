В РФ требуют посадить Навального на 20 лет
Прокурор запросил для российского оппозиционера Алексея Навального 20 лет тюрьмы в рамках дела об "экстремизме".
Информацию об этом подтвердил глава ФБК Иван Жданов.
По его словам, приговор планируют огласить 4 августа. Прокурор предложил упрятать оппозиционера в колонию особого режима.
Речь идет о новом деле в отношении Навального, которое заведено сразу по семи статьям УК РФ.
Кроме того, прокурор запросил 10 лет колонии общего режима бывшему техническому директору YouTube-канала "Навальный LIVE" Даниэлю Холодному.