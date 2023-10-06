



В РФ тестируют кибердиктатуру – систему соцрейтинга "Мы"

В Российской Федерации тестируют систему социального рейтинга, и тестируют ее на студентах и преподавателях.



Разработана эта система в Российском государственном социальном университете (РГСУ). Университет подтвердил, что разрабатывает платформу с весьма красноречивым названием "Мы" (как и одноименный роман-антиутопия Евгения Замятина о тотальном контроле государства над личностью), и она будет формировать рейтинг россиян, пишет "Коммерсантъ".

В РГСУ ожидают, что систему смогут использовать власти и общественные организации для "оперативной и объективной социальной поддержки населения". Информацию от респондентов вуз собирает уже больше года – утверждается, что они участвуют в тестировании добровольно.

Как объясняется в проекте платформы, рейтинг будет состоять из двух чисел в формате СС-СУ, где СС – это социальный статус, или "отражение заслуг человека", а СУ – социальный уровень, или "оцифровка его перспектив". Для наглядности в проекте приводится вариант 47-29.

Социальный статус (СС) человека, говорится в документе, будет зависеть от его возраста, заболеваний, образования, семейного положения и прочего, что "характеризует его значимость в социальном плане".

Социальный уровень (СУ) человека будет отражать его промежуточные достижения, он больше про "ожидания государства от резервов развития человека", пишут авторы проекта.

К рейтингу предлагается привязать личные данные россиян, в том числе сведения из паспорта, ИНН и номер телефона.



Как говорится, антиутопия наяву.