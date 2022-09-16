



В РФ снова заговорили о "красных линиях"

В России вновь заговорили о "красных линиях", которые рискуют переступить США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Вашингтон начнет поставлять Украине ракеты большой дальности, то Россия будет "адекватно" на это реагировать.



"Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами", - сказала дипломат.