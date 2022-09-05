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В РФ сформирован 78-й мотострелковый полк
05.09.2022 11:50 Алина Груднева

В РФ сформирован 78-й мотострелковый полк

В составе 42-й мотострелковой дивизии сформировали 78-й мотострелковый полк на фоне войны в Украине.

 
Об этом сообщает Telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова.
 
"С большим удовольствием хочу сообщить вам приятную весть. Закончилось формирование 78-го мотострелкового полка имени выдающегося политического деятеля, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Полк входит в состав 42-й мотострелковой дивизии", - сказано в заявлении.

Уточняется, что начиная с сегодняшнего дня, военнослужащие нового подразделения могут приступить к полноценному несению службы.

"Дорогой БРАТ, Председатель Парламента ЧР Магомед Даудов, пообщался с личным составом. Он передал бойцам мои слова благодарности за их благородное решение и выбор", - добавил Кадыров.

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