



В РФ сформирован 78-й мотострелковый полк

В составе 42-й мотострелковой дивизии сформировали 78-й мотострелковый полк на фоне войны в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова.

"С большим удовольствием хочу сообщить вам приятную весть. Закончилось формирование 78-го мотострелкового полка имени выдающегося политического деятеля, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Полк входит в состав 42-й мотострелковой дивизии", - сказано в заявлении.



Уточняется, что начиная с сегодняшнего дня, военнослужащие нового подразделения могут приступить к полноценному несению службы.



"Дорогой БРАТ, Председатель Парламента ЧР Магомед Даудов, пообщался с личным составом. Он передал бойцам мои слова благодарности за их благородное решение и выбор", - добавил Кадыров.