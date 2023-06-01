



В РФ расторгли соглашения с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Сегодня, 31 мая, комитет Думы одобрил денонсацию договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Решение опубликовано в базе данных. Об этом сообщают российские СМИ.



“В результате принятия ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России берега Азовского моря и Керченского пролива принадлежат теперь только РФ. Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, сказано в пояснительной записке”, – говорится в сообщении на сайте Госдумы.



Документ был внесен в парламент президентом РФ.



Договор был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. Под договором свои подписи поставили бывший президент Украины Леонид Кучма и Владимир Путин.



Стороны договаривались о следующем:

Азовское море и Керченский пролив – это исторически внутренние воды Украины и Российской Федерации;

Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между Украиной и РФ;

Урегулирование вопросов, относящихся к акватории Керченского пролива, осуществляется по соглашению между сторонами;

Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные судна под флагом Украины или РФ, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.