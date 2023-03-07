



В РФ рассматривают возможность ликвидации партии Яблоко

Депутат Госдумы Николай Новичков обратился к министру юстиции России Константину Чуйченко с предложением рассмотреть возможность подачи искового заявления в суд для ликвидации партии «Яблоко».



Об этом информирует РИА Новости.



«Считаю необходимым... рассмотреть возможность обращения в суд с целью ликвидации политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», — сообщается в документе.

Новичков отметил, что обращение связано с возможными признаками экстремистской деятельности политической организации.