



В РФ пытаются запретить "пропаганду ЛГБТ"

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за "пропаганду ЛГБТ".

По словам спикера Вячеслава Володина, не исключены более жесткие поправки о полном запрете "ЛГБТ-пропаганды" ко второму чтению.

"Мы не запрещаем это явление (ЛГБТ) и глупо это делать, нравится нам или нет, но оно существует. Задача – сделать так, чтобы пропаганда была остановлена. Наши санкции – более чем существенны. Задача – не вывести людей в окоп и расстрелять, а сделать так, чтобы пропаганды не происходило", — сказал на заседании депутат Хинштейн.